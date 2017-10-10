Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Москве скончался "телеэкстрасенс" Аллан Чумак

10.10.2017 10:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Москве скончался "телеэкстрасенс" Аллан Чумак

В Москве на 83-м году жизни скончался телевизионный деятель, экстрасенс Аллан Чумак, передает ICTV.
Напомним, Аллан Чумак – советский и российский телевизионный деятель, называющий себя целителем и экстрасенсом, автор нескольких книг. Президент регионального общественного Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений.
В конце 80-х годов Чумак стал одним из самых известных целителей в СССР. Во время телевизеонных сеансов он “заряжал” воду, кремы, мази. Позже подобная деятельность на телевидении была запрещена.



Теги: Москва, смерть, Алан Чумак
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх