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В Москве скончался "телеэкстрасенс" Аллан Чумак
10.10.2017 10:55
В Москве на 83-м году жизни скончался телевизионный деятель, экстрасенс Аллан Чумак, передает ICTV.
Напомним, Аллан Чумак – советский и российский телевизионный деятель, называющий себя целителем и экстрасенсом, автор нескольких книг. Президент регионального общественного Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений.
В конце 80-х годов Чумак стал одним из самых известных целителей в СССР. Во время телевизеонных сеансов он “заряжал” воду, кремы, мази. Позже подобная деятельность на телевидении была запрещена.
Теги: Москва, смерть, Алан Чумак
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