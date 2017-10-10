В Москве скончался "телеэкстрасенс" Аллан Чумак

10.10.2017 10:55

В Москве на 83-м году жизни скончался телевизионный деятель, экстрасенс Аллан Чумак, передает ICTV.

Напомним, Аллан Чумак – советский и российский телевизионный деятель, называющий себя целителем и экстрасенсом, автор нескольких книг. Президент регионального общественного Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений.

В конце 80-х годов Чумак стал одним из самых известных целителей в СССР. Во время телевизеонных сеансов он “заряжал” воду, кремы, мази. Позже подобная деятельность на телевидении была запрещена.