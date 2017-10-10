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В США три медведя совершили "налет" на пиццерию (ВИДЕО)

10.10.2017 11:15
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В США три медведя совершили "налет" на пиццерию (ВИДЕО)

В городе Эстес-Парк (штат Колорадо, США) медведица с двумя детенышами пробрались в местную пиццерию ночью, когда там не было людей. Животные сумели найти и съесть все запасы теста и салями. Это произошло в воскресенье, 8 октября, сообщает Страна.ua.
Отчаянную вылазку косолапых засняла камера видеонаблюдения. Сотрудники пиццерии призвали полицию не убивать зверей. "Каждый мусорный бак в городе теперь с защитой от медведей, так что им остаются только наши дома, машины и компании", - написали они на странице заведения в Facebook.



Теги: США, ограбление, медведь, пиццерия
 
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