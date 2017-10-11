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. У россиян страшные потери в Сирии: Стрелков-Гиркин рассказал засекреченные данные о настоящем количестве убитых

11.10.2017 10:46
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. У россиян страшные потери в Сирии: Стрелков-Гиркин рассказал засекреченные данные о настоящем количестве убитых

Российская армия несет тяжелейшие потери в Сирии в ходе боев с ИГИЛ. Так, один из бывших главарей "ДНР" Игорь Стрелков со ссылкой на собственные источники утверждает, что суммарные потери россиян на Ближнем Востоке только за последние 2 недели достигли около 80 человек убитыми.

Об этом он написал на собственной странице в соцсети. Гиркин сообщил, что говорил по телефону с бывшими бойцами подразделения "Вагнера", которые воюют в Сирии. По полученным данным, с Ближнего Востока в Россию постоянно везут раненых российских солдат и трупы убитых, при этом источники Стрелкова отмечают, что поток убитых и раненых россиян увеличился в последние две недели. По оценкам сирийских источников, за две последних недели официальных кадровых российских военных в Сирии погибло около 20 человек. При этом число убитых россиян из ЧВК "Вагнера" больше в 3 раза - Гиркин пишет, что это минимальные оценки.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Россия, Донбасс, Сирия, потери
 
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