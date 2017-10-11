- В России выпустили патриотический сувенир с полуголым Путиным11:00
- . У россиян страшные потери в Сирии: Стрелков-Гиркин рассказал засекреченные данные о настоящем количестве убитых10:46
- Киев официально ответил беспринципному Земану на его предложение о продаже Крыма: в МИД Украины жестко поставили на место лидера Чехии09:29
- Это должен прочесть каждый россиянин! Член СПЧ при президенте РФ Чиков озвучил шокирующий политический прогноз на новый президентский срок Путина08:49
- Решат ли судьбу Донбасса за спиной Украины: эксперты дали прогноз08:31
- Турчинов: В РФ поедут только разведчики и шпионы. ВИДЕО20:49
- "Сколько медведя не облизывай, он добрее не станет", - Цимбалюк рассказал, почему Земан "получит на орехи" в Кремле за идею о компенсации за аннексию Крыма19:34
- Международный скандал: Украина получила пощечину от Венгрии19:11
- "Давайте половину Чехии "отстегнем" и предложим откупиться?!" - украинцы в бешенстве после циничного заявления президента Чехии Земана об аннексии Крыма17:14
- Судьба Каддафи не дает Путину покоя: разъедаемый безумными страхами хозяин Кремля уже создает личную армию для защиты от собственного народа15:56
. У россиян страшные потери в Сирии: Стрелков-Гиркин рассказал засекреченные данные о настоящем количестве убитых
Российская армия несет тяжелейшие потери в Сирии в ходе боев с ИГИЛ. Так, один из бывших главарей "ДНР" Игорь Стрелков со ссылкой на собственные источники утверждает, что суммарные потери россиян на Ближнем Востоке только за последние 2 недели достигли около 80 человек убитыми.
Об этом он написал на собственной странице в соцсети. Гиркин сообщил, что говорил по телефону с бывшими бойцами подразделения "Вагнера", которые воюют в Сирии. По полученным данным, с Ближнего Востока в Россию постоянно везут раненых российских солдат и трупы убитых, при этом источники Стрелкова отмечают, что поток убитых и раненых россиян увеличился в последние две недели. По оценкам сирийских источников, за две последних недели официальных кадровых российских военных в Сирии погибло около 20 человек. При этом число убитых россиян из ЧВК "Вагнера" больше в 3 раза - Гиркин пишет, что это минимальные оценки.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Россия, Донбасс, Сирия, потери
- Мнение эксперта: Путина ждет очередное поражение. Штаты не обменяют Украину на Сирию
- В Ростове очевидцы заметили военную технику РФ, готовуюк отправке в Сирию
- МИД Саудовской Аравии заявил, что Россия в Сирии только обостряют конфликт
- В России военные уронили бомбу на трассу и прикрыли ее курткой
- Мнение журналиста: если Путин уходит из Сирии, то возможна активизация военных действий на Донбассе
- Трам продолжит «мочить в сортирах» войска Асада - великий "стратег" Стрелков высказался о сегодняшнем инциденте в Сирии
- Главарь "ДНР" осознает, что российские политики его ненавидят. Вся надежда на Путина и "российский народ"11:44
- Захарченко назвал условие возвращения «ДНР» в Украину —надо убить всех пророссийских жителей11:28
- Ходаковский намерен «пробиваться» к западным границам Украины11:11
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО10:54
- ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ09:11
- История о "подвигах" в "ДНР" еще одного путинского генерала: Игорь Тимофеев бросил в Горловке любовницу и сбежал в РФ на повышение, неплохо обогатившись на контрабанде08:09
- Захарченко: покушавшихся на министра доходов и сборов "ДНР" могут расстрелять07:49
- В Мариуполе картофель напичкан нитратами. ВИДЕО22:20
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии21:29
- В Мариуполе перевозчики требуют 230 миллионов компенсации за провоз льготников21:09
- Названа дата начала официальных продаж iPhone 8/8 Plus в Украине12:00
- Главарь "ДНР" осознает, что российские политики его ненавидят. Вся надежда на Путина и "российский народ"11:44
- В Украине стартовал национальный отбор на Евровидение 201811:30
- Захарченко назвал условие возвращения «ДНР» в Украину —надо убить всех пророссийских жителей11:28
- Ходаковский намерен «пробиваться» к западным границам Украины11:11
- В России выпустили патриотический сувенир с полуголым Путиным11:00
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО10:54
- . У россиян страшные потери в Сирии: Стрелков-Гиркин рассказал засекреченные данные о настоящем количестве убитых10:46
- Рост цен на продукты в Украине: даже аналитики в шоке09:51
- Киев официально ответил беспринципному Земану на его предложение о продаже Крыма: в МИД Украины жестко поставили на место лидера Чехии09:29
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку19:58
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье11:24
- 3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя08:22
- Риелтором легко стать, но трудно им остаться07:14
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!
- "Иначе - просто физически не выживет": Рева рассказал, как вырастет пенсия его мамы