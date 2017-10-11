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Это должен прочесть каждый россиянин! Член СПЧ при президенте РФ Чиков озвучил шокирующий политический прогноз на новый президентский срок Путина
Президент России Владимир Путин, без сомнений, не только пойдет на президентские выборы в 2018 году, но и одержит на них победу. На новом посту он займется еще большим "завинчиванием гаек", чем было ранее. С таким предупреждением выступил член Совета по правам человека при президенте РФ Павел Чиков в своем Telegram-канале, передает "Диалог.ua".
Он отметил, что на новом строке Путин вплотную займется дальнейшим притеснением свободы слова да и всякого инакомыслия в России. Так, россиянам стоит ожидать блокировки в РФ иностранных масс-медиа, а также отключения Рунета от глобальной Сети, жесткой фильтрации внешнего контента и изоляции Интернет-пространства.
Помимо этого, скорее всего, Путин доведет до критической точки отношения с Западом. Россиянам грозит выход РФ из Совета Европы, отделение от международных организаций, в частности, ЕСПЧ, а также разрыв контактов с "недружественными странами". Более того, вполне возможно, что путинский режим введет более жесткие ограничения для поездок россиян за границу. Продолжит Путин на новом строке и зачистку политического пространства в России. Жесткая борьба с оппозицией усилится.
Более того, он постарается нейтрализовать национальную суверенность российских республик. Кроме того, дальнейшим гонениям подвергнутся и нетрадиционные религии в России. Тем временем ближайшее окружение Путина продолжит захватывать и обескровливать активы российских регионов. В ход будут пущены все возможные инструменты: рейдерские захваты, уголовные дела,мошенничество и прочее.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, изоляция, выборы президента
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