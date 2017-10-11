Это должен прочесть каждый россиянин! Член СПЧ при президенте РФ Чиков озвучил шокирующий политический прогноз на новый президентский срок Путина

11.10.2017 08:49

Президент России Владимир Путин, без сомнений, не только пойдет на президентские выборы в 2018 году, но и одержит на них победу. На новом посту он займется еще большим "завинчиванием гаек", чем было ранее. С таким предупреждением выступил член Совета по правам человека при президенте РФ Павел Чиков в своем Telegram-канале, передает "Диалог.ua".

Он отметил, что на новом строке Путин вплотную займется дальнейшим притеснением свободы слова да и всякого инакомыслия в России. Так, россиянам стоит ожидать блокировки в РФ иностранных масс-медиа, а также отключения Рунета от глобальной Сети, жесткой фильтрации внешнего контента и изоляции Интернет-пространства.

Помимо этого, скорее всего, Путин доведет до критической точки отношения с Западом. Россиянам грозит выход РФ из Совета Европы, отделение от международных организаций, в частности, ЕСПЧ, а также разрыв контактов с "недружественными странами". Более того, вполне возможно, что путинский режим введет более жесткие ограничения для поездок россиян за границу. Продолжит Путин на новом строке и зачистку политического пространства в России. Жесткая борьба с оппозицией усилится.

Более того, он постарается нейтрализовать национальную суверенность российских республик. Кроме того, дальнейшим гонениям подвергнутся и нетрадиционные религии в России. Тем временем ближайшее окружение Путина продолжит захватывать и обескровливать активы российских регионов. В ход будут пущены все возможные инструменты: рейдерские захваты, уголовные дела,мошенничество и прочее.