Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера

11.10.2017 12:58

Россия выступила со встречным предложением по размещению миротворцев на Донбассе - СМИ узнали о важных подробностях переговоров представителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента Путина Владиславом Сурковым.

Стало известно, что Москва выдвинула условие, включающее ряд уступок Украине. Согласно российскому предложению миротворческий контингент должен разграничить силы и сопровождать полное прекращение огня на линии фронта, пишет "Апостроф" со ссылкой на собственные источники. Сразу после этого украинский Парламент должен принять несколько законов согласно минским договоренностям, после чего будет проведен обмен пленными. На одном из финальных этапов миротворцы заполнят всю территорию оккупированного Донбасса и будут сопровождать подготовку к проведению выборов. Сразу после их проведения Украина получит контроль над границей с Россией.

СМИ отметили, что американская сторона высказала заинтересованность в предложении, однако официальный ответ Вашингтон пока не дал из-за возможной смены госсекретаря США.

Источник "Диалог.UA"