В России выпустили патриотический сувенир с полуголым Путиным

11.10.2017 11:00

В Российской Федерации появился в продаже новый патриотический сувенир. Соответствующий снимок в соцсети опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева, сообщает politeka.net.

Фигурку игрушечного полуобнаженного президента России Владимира Путина на медведе заметили на витрине в аэропорту Шереметьево. При этом стоит она совсем не дешево, а именно 5200 рублей, что прмерно равняется двум тысячам гривен. Называется «сувенир» «Фигурка президента на медведе».

«5.200!! 5.200!!! Товар для очень-очень-очень пьяных ватников», — написала Рыковцева.