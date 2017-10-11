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В России выпустили патриотический сувенир с полуголым Путиным

11.10.2017 11:00
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В России выпустили патриотический сувенир с полуголым Путиным

В Российской Федерации появился в продаже новый патриотический сувенир. Соответствующий снимок в соцсети опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева, сообщает politeka.net.
Фигурку игрушечного полуобнаженного президента России Владимира Путина на медведе заметили на витрине в аэропорту Шереметьево. При этом стоит она совсем не дешево, а именно 5200 рублей, что прмерно равняется двум тысячам гривен. Называется «сувенир» «Фигурка президента на медведе».
«5.200!! 5.200!!! Товар для очень-очень-очень пьяных ватников», — написала Рыковцева.



Теги: Путин, сувенир, патриотизм
 
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