Секс-скандал: жена Харви Вайнштейна подала на развод

12.10.2017 18:30

Чампан не смогла простить мужа, и их брак под угрозой

Актриса Джорджина Чампан, жена Харви Вайнштейна, заявила, что не может после открывшихся подробностей о сексуальных домогательствах жить с мужем и подает на развод, пишет Glamour.

После обвинения в сексуальных домогательствах 65-летний продюсер Харви Вайнштейн потерял не только свою компанию The Weinstein Company. Жена Вайнштейна, 41-летняя актриса и дизайнер Джорджина Чапман, решила подать на развод после десяти лет брака. В своем заявлении Чампан также попросила не привлекать к скандалу их общих детей – семилетнюю дочь Индию Перл и четырехлетнего сына Дашеля.

В своих выступлениях Вайнштейн не раз подчеркивал, что супруга на его стороне: "Джорджина поддерживает меня на сто процентов, мы долго говорили об этом, и она сказала, что поможет мне исправиться и загладить вину перед женщинами, которым я причинил боль".

Однако в результате скандала Чампан не смогла простить мужа, и их брак под угрозой.

Напомним, Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Источник: https://www.segodnya.ua



