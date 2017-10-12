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Турция «перекрыла кислород» России в Черном море
Турция запретила судам из Крыма заход в свои порты
Об этом пишет в ФБ спикер главы ГПУ Лариса Сарган.
По ее словам, накануне Юрий Луценко побывал в Анкаре. После этого визита
руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письма, в котором излагаются принципы судоходства в регионах Черного моря и Крыма.
В частности, турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам запретили пропуск судов, прибывающих из региона Крыма и его портов.
Более того, Турция ввела жесткую систему контроля, так как ранее суда-нарушители ловко обманывали администрацию местных портов.
«Более того, руководство порта должно получить письменное обязательство о том, что последней точкой отбытия судна не является крымский порт … Эти действия применяются полностью и без исключений, несмотря на владельца, флаги судов и то, они загружены или нет», — добавила спикер.
Контролировать всю проверку должно руководство каждого турецкого порта. Это касается всех судов, которые проходят Босфор.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Турция, Черное море
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