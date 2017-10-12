Ученые узнали, почему инопланетяне прилетают на Землю

12.10.2017 12:31

По мнению уфологов, пришельцы посещают нашу планету с целью сбора генетического материала для секретных опытов.



Группа опытных уфологов из США в результате длительных исследований узнали, почему НЛО прилетают на Землю.По словам ученых, пришельцам необходим генетический материал, передает Хроника.инфо с ссылкой на Новости Ю.



Американские уфологи предположили, что внеземные цивилизации посещают Землю с целью поиска генетического материала для неких секретных опытов. Эксперты опасаются, что в дальнейшем количество НЛО увеличится и человеческих жертв станет больше. Такие выводы были сделаны в результате изучения случаев, когда в США и Бразилии стали находить обескровленные тела людей и животных.



Кроме того, уфологи отмечают, что из тел также были извлечены органы, без единого пореза. Согласно новой теории ученых, пришельцам необходима человеческая кровь для собственного существования, а потому НЛО являются опасными для людей.