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Ученые узнали, почему инопланетяне прилетают на Землю
По мнению уфологов, пришельцы посещают нашу планету с целью сбора генетического материала для секретных опытов.
Группа опытных уфологов из США в результате длительных исследований узнали, почему НЛО прилетают на Землю.По словам ученых, пришельцам необходим генетический материал, передает Хроника.инфо с ссылкой на Новости Ю.
Американские уфологи предположили, что внеземные цивилизации посещают Землю с целью поиска генетического материала для неких секретных опытов. Эксперты опасаются, что в дальнейшем количество НЛО увеличится и человеческих жертв станет больше. Такие выводы были сделаны в результате изучения случаев, когда в США и Бразилии стали находить обескровленные тела людей и животных.
Кроме того, уфологи отмечают, что из тел также были извлечены органы, без единого пореза. Согласно новой теории ученых, пришельцам необходима человеческая кровь для собственного существования, а потому НЛО являются опасными для людей.
Теги: Донбасс, ученые, инопланетянин
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