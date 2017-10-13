Главное достояние Беларуси превратили в криптовалюту

13.10.2017 21:32

В Беларуси представили свою криптовалюту — Бульбакоин

Разработчики называют свою монету народной и надеются, что она сумеет выйти на международный рынок.

По словам одного из сооснователей проекта Максима Зенченко, количество майнеров новой криптовалюты уже перевалило за 300 человек.

В данный момент команда проекта ведет переговоры с несколькими интернет-магазинами о включении Бульбакоинов в программу лояльности.

Эмиссия Бульбакоинов ограничена — всего будет выпущено 8,4 млн монет. Пользователи смогут майнить коины на домашних компьютерах и смартфонах. Вознаграждение для майнеров составляет 5 Bulb за один блок.

Как сообщала Politeka, cтало известно, что курс биткоина снова стремительно пополз вверх. Так, 12 октября, криптовалюта впервые превысила отметку в $5100, чем установила новый рекорд.

Источник: https://politeka.net