Недокуренную сигару Черчилля продали по цене автомобиля

13.10.2017 15:40

В США на аукционе недокуренную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем сигару продали за $12,3 тыс, сообщает УНН.

Черчилль курил эту сигару 11 мая 1947 года в аэропорту Парижа Ле-Бурже. К лоту приложена фотография премьера с этой сигарой. На ней есть его автограф.

Окурок сохранил летчик, чей экипаж доставлял Черчилля из Парижа в Лондон. Согласно информации аукциона, речь идет об образце кубинских сигар марки La Corona, изготовленных на заказ.