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В Китае создали контртеррористическую лазерную пушку
По сравнению с другими видами оружия лазерная пушка стреляет быстрее и точнее.
В Китае создали контртеррористическую лазерную пушку, способную за секунду поражать цели, находящиеся в пределах 200 метров. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Оружие разработано компанией Hongfeng совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Комплект включает в себя ручное устройство для прицеливания, переносной источник питания, дистанционное управление и лазерный излучатель. Его испытания прошли в провинции Хунань.
По сравнению с другими видами оружия лазерная пушка стреляет быстрее и точнее. Комплекс работает бесшумно и без вспышек света. По словам разработчиков, оружие удобно в использовании и не создает отдачи.
В 2015 году компания Lockheed Martin продемонстрировала результаты действия лазерной пушки, которая с расстояния более двух километров прожгла капот автомобиля. С ее помощью за несколько секунд удалось остановить работу двигателя машины.
Теги: Донбасс, Китай, лазерное оружие
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