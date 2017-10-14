ДЕВОЧКА КИЛОМЕТР ШЛА С ОТОРВАННОЙ РУКОЙ

14.10.2017 20:27

Восьмилетняя девочка поехала на индивидуальное занятие к учителю в штате Махараштра в Индии и уже шла по лестнице, когда ее обувь застряла между полом и лифтом. Девочка по имени Архана Тэл попыталась вытащить туфельку, но в это время кабина резко пошла вверх. В результате ребенку оторвало руку. В панике девочка пробежала 800 м до своего дома.

Девочка смогла спокойной позвонить в дверь и рассказать маме с папой, что случилось. Семья была настолько шокирована, что не сразу заметила у малышки отсутствие руки. В больнице девочка все время находилась в сознании и даже разговаривала с родителями. Врачам пришлось ампутировать левую руку по локоть. Сейчас девочка находится на лечении в отделении ортопедии. Руку родители согласились пожертвовать специалистам в области онкологии, чтобы с нее можно было пересадить некоторые ткани и сухожилия.

Источник: zi.dn.ua