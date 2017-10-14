Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Наоми Кэмпбелл представила свою коллекцию одежды

14.10.2017 15:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Наоми Кэмпбелл представила свою коллекцию одежды

Британская модель Наоми Кэмпбелл выпустила линию одежды в коллаборации с бюджетной немецкой маркой Tom Tailor, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В коллекции под названием "Naomi x Tom Tailor" можно найти кожаные брюки-легинсы, мини-юбки на молнии, полупрозрачные блузки и платья. Среди основных цветов – черный и золотой. Трикотажные вещи линейки украшены надписями "Shine!", "U mad?" и "Naomi".
"Я постаралась сделать модели из нашей совместной капсулы чуть более гламурными и дерзкими, и мне очень интересно, как воспримут нашу работу покупатели. Я с нетерпением жду новых проектов с брендом", – заявила супермодель.

"Она умеет провоцировать, но в то же время олицетворяет собой самостоятельную и независимую женщину – именно такую, для которой мы создавали эту капсульную коллекцию", – добавил доктор Майк Кляйншмидт, вице-президент марки по маркетингу.
Вещи из новой коллекции будут доступны с 10 ноября на официальном сайте Tom Tailor.

Напомним, ранее немецкая модель Хайли Клум разработала линию одежды для сети супермаркетов Lidl. Она рассказала, что любимой вещью линейки для нее стал леопардовый блейзер.

"Он обеспечивает моментальный "вау" эффект! Эта вещь должна быть в гардеробе каждой женщины, которая любит моду и наслаждается жизнью", – объяснила Хайди Клум.



Теги: Донбасс, коллекция, одежда, брюки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх