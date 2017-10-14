Президент Исландии сломал нос во время принятия ванны

14.10.2017 19:04

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон сломал нос во время принятия ванны.

Об этом сам пострадавший написал в своей странице в Facebook.

"Теплая и уютная ванна вчерашним вечером оказалась слишком горячей и уютной", — сообщил он.

Йоуханнессон написал, что потерял сознание от слишком горячей воды в ванне. Он ударился лбом и сломал нос.

Прибывшие на место медики оперативно доставили президента в больницу, где ему были наложены швы. Йоуханнессон отметил, что чувствует себя хорошо, однако добавил, что о случившемся ему напоминает еще и ссадина на лбу.

Источник: focus.ua