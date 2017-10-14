- Росію не запросили на засіданні ПАЧЕС20:05
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт19:47
- Президент Исландии сломал нос во время принятия ванны19:04
- Данилюк назвал три шага Украины для получения транша МВФ17:02
- Порошенко: Україна обов’язково стане членом НАТО 15:45
- Наоми Кэмпбелл представила свою коллекцию одежды15:22
- У Косово побили відомого журналіста-розслідувача12:46
- Сколько украинцев уезжает работать за границу и почему возвращаются обратно11:49
- В Китае женщина нашла в стиральной машине 52-килограммового удава11:28
- БРИТАНКА РАССКАЗАЛА О ПОХИЩЕНИИ РОДСТВЕННИКОВ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ 60 ЛЕТ НАЗАД10:22
Росію не запросили на засіданні ПАЧЕС
Росія не прийме участі у Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), яка відбудеться у кінці року в Києві, передає УНН посилаючись на РІА Новини.
"В кінці року відбудеться Генасамблея ПАЧЕС в Києві. Трапився абсолютно безпрецедентний випадок, коли українська сторона, країна-організатор, не запросила Росію, країну-учасницю, на засідання", - сказав у коментарі інформагентству депутат Держдуми РФ Михаїл Ємельянов.
Крім того, за його словами, це перший випадок за 25-річну історію організації та він підкреслив, що "ПАЧЕС - досить складна організація, там є країни, які мають двосторонні конфлікти, але ніколи ще не було, щоб країна, у якій гострий конфлікт з іншою стороною, не запрошувала делегацію на засідання".
Як повідомив депутат, Росія звернулась до Сербської сторони з проханням захищати інтереси РФ, через їх відсутність на засіданні ПАЧЕС.
У ПАЧЕС входять представники парламентів Албанії, Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Грузії, Греції, Молдови, Румунії, Росії, Сербії, Туреччини та України.
Источник: unn.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, депутат, заседание
- Депутат Госдумы РФ приехал в оккупированный Донецк
- Госдума не собирается платить Украине за ущерб из-за войны
- За голоса избирателей Донбасса поборются нардепы, директора и… безработные
- Российский политик рассказал много интересного о новых гражданах Украины Марии Максаковой и Денисе Вороненкове (ВИДЕО)
- Выборы-2012. Как голосовали в Донецкой области
- Избитая Ландиком девушка не вела переговоров о мировой с депутатом
- ВЕСЕЛОВА: ТРИ ГОДА ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ ДЕПУТАТАМ, ЧТО В ДОНЕЦКЕ – ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ18:27
- В Бахмуте в День Защитника Украины устроили показ военной техники17:47
- В Луганской области создают арт-пространство для сельских жителей17:25
- Военнослужащие в зоне АТО получат премии в честь Дня защитника Украины16:47
- В Северодонецке установят памятник воинам АТО16:28
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко16:05
- Боевики "ДНР" выбивают из бюджетников данные о родственниках14:25
- В КОНСТАНТИНОВКЕ УЧАСТНИКОВ АТО УВЕКОВЕЧИЛИ В ГРАНИТЕ13:48
- П’ятниця 13-го: в Донецьку загорівся пологовий будинок 13:27
- Бойовика з “міністерства “ДНР” судитимуть заочно12:26
- Росію не запросили на засіданні ПАЧЕС20:05
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт19:47
- В Пенсионном фонде объяснили, кто получит самую большую пенсию19:27
- Президент Исландии сломал нос во время принятия ванны19:04
- Финансирование медицины в Украине увеличится с 25 до 85 млрд грн18:47
- ВЕСЕЛОВА: ТРИ ГОДА ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ ДЕПУТАТАМ, ЧТО В ДОНЕЦКЕ – ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ18:27
- Задыхающийся Киев: Дарницкая ТЭЦ травит жителей столицы18:04
- В Бахмуте в День Защитника Украины устроили показ военной техники17:47
- В Луганской области создают арт-пространство для сельских жителей17:25
- Данилюк назвал три шага Украины для получения транша МВФ17:02
- Врачи объяснили, почему яичница на завтрак может быть вредной для здоровья15:04
- Сколько украинцев уезжает работать за границу и почему возвращаются обратно11:49
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм08:36
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- Зачем пить чай с куркумой18:45
- Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы18:15
- Минздрав ожидает, что порог переболевших гриппом и ОРВИ в Украине превысит 7 млн человек в эпидсезоне 2017/201817:30
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- «Пятница, 13» в Украине и три откровенных признания: социолога, актера и писателя13:40
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна