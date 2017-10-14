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Российского депутата высмеяли за "печеньки" в американском посольстве

14.10.2017 22:25
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Российского депутата высмеяли за "печеньки" в американском посольстве

Лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского высмеяли в сети за поедание в посольстве США "печенек Госдепа". Снимок с депутатом Государственной думы РФ в Facebook опубликовал блогер Александр Тверской, передает Обозреватель.

"Это вообще законно? Попахивает национальным предательством. Печеньки госдеповские в посольстве США жрать за обе щеки", – пишет российский блогер.

Соответствующая фотография с Жириновским развеселила пользователей Facebook.

"Вы карманов его не видели", – заявил Роман Любовный

"Они существуют! Я думала, "госдеповские печеньки" – это аллегория", – пишет Екатерина Маслова

"Голод не тетка", – отметила Marla Singer

"Так он отбрешется, что жрал звезды советские!" – резюмировал Эдуард Котенев.

Напомним, ранее Жириновский заявил, что на территории Украины будет идти полномасштабная война.



Теги: Россия, Донбасс, депутат, посольство, Жириновский
 
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