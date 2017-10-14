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У Косово побили відомого журналіста-розслідувача

14.10.2017 12:46
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У Косово побили відомого журналіста-розслідувача

У п'ятницю, 13 жовтня, косовський журналіст, відомий своїми дослідженнями про корупцію та злочинність, був побитий в переповненому кафе-барі в центральній частині міста Приштина (Косово), передає Reuters.

Місцеві медіа оприлюднили фотографії Каджтазі з синцями і ранами.

У свою чергу, прем'єр-міністр Рамуш Харадінай засудив напад, назвавши неприпустимим насильство проти журналістів. Союз журналістів Косово закликав поліцію розслідувати напад, відзначивши, що на Вехбі Каджтазі вже робили напад, але винуватців так і не знайшли.

Як зазначає Zeri. info, поліція затримала підозрюваного в назві Фатон Рамадан, який сказав, що напад був відплатою за повідомлення про депутата Мілайму Зеку на сайті Insajder (яке очолює Каджтазі).



Теги: Донбасс, кафе, коррупция, журналист, Косово
 
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