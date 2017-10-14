- Российского депутата высмеяли за "печеньки" в американском посольстве22:25
- В Кении школьник устроил кровавую бойню из-за своего исключения22:06
- ДЕВОЧКА КИЛОМЕТР ШЛА С ОТОРВАННОЙ РУКОЙ20:27
- Росію не запросили на засіданні ПАЧЕС20:05
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт19:47
- Президент Исландии сломал нос во время принятия ванны19:04
- Данилюк назвал три шага Украины для получения транша МВФ17:02
- Порошенко: Україна обов’язково стане членом НАТО 15:45
- Наоми Кэмпбелл представила свою коллекцию одежды15:22
- У Косово побили відомого журналіста-розслідувача12:46
В Кении школьник устроил кровавую бойню из-за своего исключения
Вооруженные подростки устроили стрельбу в здании средней школы AIC Lokichogio в северной части Кении, убив шесть человек и ранив 18 учеников.
Об этом сообщает ВВС.
По словам учителя школы, нападение возглавил бывший ученик, который был исключен из школы из-за конфликта с другим учеником из соседнего Южного Судана.
Комиссар округа Туркана Сейф Матата рассказал газете «Daily Nation» в Кении, что свидетели слышали, как подозреваемый говорил учащимся, что он собирается сжечь школу, или же он вернется и отомстит за исключение.
В субботу он вернулся с двумя сообщниками в общежитие школы и пытался найти своего недруга, но того в это время не было в школе. Тогда он устроил стрельбу, застрелив пятерых учеников и охранника.
Свидетели говорят, что нападавшие также изнасиловали двух девочек и ранили еще 18 учеников. Кенийский Красный Крест сообщает об эвакуации раненых.
Теги: Донбасс, школьник, Кения, исключение, подростки
- В Луганской области уменьшилась задолженность по зарплате21:46
- В Славянске открылся новый спортзал для занятий рукопашным боем и самбо21:29
- ЦЕНЫ НА ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ В БАХМУТЕ ВЫРОСЛИ НА 50%21:07
- ВЕСЕЛОВА: ТРИ ГОДА ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ ДЕПУТАТАМ, ЧТО В ДОНЕЦКЕ – ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ18:27
- В Бахмуте в День Защитника Украины устроили показ военной техники17:47
- В Луганской области создают арт-пространство для сельских жителей17:25
- Военнослужащие в зоне АТО получат премии в честь Дня защитника Украины16:47
- В Северодонецке установят памятник воинам АТО16:28
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко16:05
- Боевики "ДНР" выбивают из бюджетников данные о родственниках14:25
- Российского депутата высмеяли за "печеньки" в американском посольстве22:25
- В Кении школьник устроил кровавую бойню из-за своего исключения22:06
- В Луганской области уменьшилась задолженность по зарплате21:46
- В Славянске открылся новый спортзал для занятий рукопашным боем и самбо21:29
- ЦЕНЫ НА ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ В БАХМУТЕ ВЫРОСЛИ НА 50%21:07
- ПОВЫСЯТ ЛИ ЦЕНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО20:48
- ДЕВОЧКА КИЛОМЕТР ШЛА С ОТОРВАННОЙ РУКОЙ20:27
- Росію не запросили на засіданні ПАЧЕС20:05
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт19:47
- В Пенсионном фонде объяснили, кто получит самую большую пенсию19:27
- Врачи объяснили, почему яичница на завтрак может быть вредной для здоровья15:04
- Сколько украинцев уезжает работать за границу и почему возвращаются обратно11:49
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм08:36
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- Зачем пить чай с куркумой18:45
- Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы18:15
- Минздрав ожидает, что порог переболевших гриппом и ОРВИ в Украине превысит 7 млн человек в эпидсезоне 2017/201817:30
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- «Пятница, 13» в Украине и три откровенных признания: социолога, актера и писателя13:40
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна