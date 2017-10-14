В Китае женщина нашла в стиральной машине 52-килограммового удава

14.10.2017 11:28

В Китае женщина обнаружила в своей стиральной машине 52-килограммового удава. Курьезный случай произошел в провинции Гуандун на юго-востоке КНР, сообщает People's Daily China.

Услышав доносившийся из стиральной машины шум, женщина заглянула внутрь и увидела там большую змею. Отмечается, что рептилия использовала бытовой прибор как место отдыха.

Позднее змею забрали в центр спасения и реабилитации дикой природы.

В Китае обыкновенный удав принадлежит к охраняемым видам животных.