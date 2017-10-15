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"Что вы сотворили с Сахалином?!" - Новая российская банкнота в 2000 рублей оказалась в центре громкого скандала

15.10.2017 17:50
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"Что вы сотворили с Сахалином?!" - Новая российская банкнота в 2000 рублей оказалась в центре громкого скандала

На карте России Сахалин соединен с материком и "мистически превращается" в полуостров. На новой банкноте в 2000 рублей, которую накануне презентовал Центрабанк, неверно изображена карта России. На "дальневосточной" купюре с видами Владивостока и космодрома Восточного также нарисованы контуры карты Дальнего Востока. При этом оказалось, что при увеличении изображения обнаружился сухопутный переход между материком и островом Сахалин, передает "REP".

Белые контуры, которыми можно было бы объяснить соприкосновение Сахалина и материка, на части рисунка частично исчезают. На их месте остается не вода, а сухопутная территория, вполне достаточная для самостоятельного перехода или поездки на полуостров Сахалин. Исходя из длины всего острова в 948 километров, можно предположить: сухопутный переход тянется не менее чем на несколько километров.

Местные жители невесело шутят, что власть таким образом "выполнила" давнее обещание – построить мост или тоннель между Сахалином и материком.

В настоящее время ни авиация, ни паром не отвечают транспортным запросам региона. Зимой Татарский пролив замерзает. В очень холодные зимы нужно использовать для проводки ледоколы, а в штормовую погоду остров вообще недоступен.  Ранее сообщалось: в Воронежской области РФ сбежавший из зоопарка медведь убил 84-летнего пенсионера. Нелепая гибель россиянки в Доминикане обойдется ее близким в 3,5 миллиона рублей. 

Источник: dialog.ua




Теги: Россия, Донбасс, Сахалин, банкнота
 
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