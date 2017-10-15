Растерзал за секунду: в Воронежской области сбежавший из зоопарка медведь ворвался в частный двор и убил пенсионера, - жуткие подробности

15.10.2017 17:10

От действий хищника погиб не только пожилой мужчина, но и серьезно пострадал владелец частного зоопарка, в котором содержался медведь по кличке Михал Иваныч.

Буйное животное вырвалось на свободу, и усмирить его смогли только полицейские, которым пришлось застрелить медведя. Погибший 84-летний мужчина жил по соседству с частным зоопарком в Семилуках Воронежской области, в день гибели он спокойно собирал яблоки в своем дворе, передает "Диалог.UA".

Вырвавшийся из заточения медведь забежал во двор мужчины и набросился на него, от полученных травм пожилой человек скончался на месте. Питомца пытался успокоить его хозяин, который и содержал хищника в доме неподалеку. Как сообщает телеграмм-канал Mash, мужчина был тяжело травмирован, а полицейским пришлось застрелить Михал Иваныча, чтобы избежать дальнейших жертв.

Уточняется, что хозяин хищника рассказывал, что медведь не буйный, ручной, и не причинит окружающим вреда.