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Трамп вигадав нову державу у США
15.10.2017 14:30
Глава США Дональд Трамп, заявив що зустрічався з «президентом» Віргінських островів, яким фактично є він сам.
«Я скажу вам, я поїхав з Техасу, з Флориди, з Луїзіани в Пуерто-Ріко, і я зустрівся з президентом Віргінських островів», – заявив Трамп.
Потім він ще раз згадав президента островів, зазначивши, що «Віргінські острови і їх президент – це неймовірні люди».
Як зазначає телеканал, президент мав на увазі губернатора островів, які перебувають під управлінням уряду США, Кеннета Меппа.
Згодом в офіційній розшифровці промови Трампа його звернення до Меппа було змінено на «губернатор», – передає news.siteua.org.
Теги: США, Донбасс, Дональд Трамп, государство
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