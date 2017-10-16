Девушка позвала парня на романтический ужин и покончила с собой

16.10.2017 20:50

Молодая фармацевт покончила с собой во время романтического отдыха на Тенерифе, сказав своему молодому человеку, что она встретится с ним за ужином.

Об этом сообщает Daily Mail.

Тело 28-летней Виктории Смит нашли у причала на испанском курортном острове. За несколько месяцев до смерти девушка часто жаловалась на то, что на ее плечи легко слишком много проблем. Кроме того, она недавно продала свою лошадь, чтобы они со своим 31-летним бойфрендом Мэттом Акррайтом смогли купить дом. У Виктории были проблемы на работе - она буквально ненавидела ее и ждала нового места в больнице.

В последний раз живой ее видел Мэтт: он читал журнал у бассейна, а Виктория подошла к нему и сказала, что они встретятся за ужином. Во время расследования коронер назвал ее психическое расстройство самым жутким демоном современности. Как оказалось, девушка сидела на антидепрессантах, но все равно была слишком взволнована в связи с процессом покупки дома. Во время отпуска она перестала принимать лекарства, и это привело к трагедии.

"У нас было столько планов! Мы обсуждали ту поездку, собирались в Рим, выбирали мебель в новый дом...", - говорит парень Виктории.

Своими переживаниях в связи с продажей лошади, страхом перед будущим, проблемами на работе она делилась с Мэттом, и он знал, что Виктория проходила лечение, но, увы, он не смог ничем ей помочь. Семья Смит сказала, что смерть их любимицы во время отпуска стала молниеносным и очень сильным шоком.

Источник: https://from-ua.com