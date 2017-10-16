27-летнюю модель Хлою Хаммонд заключили под стражу после драки на дороге в центре Лондона.

Девушка набросилась на 56-летнюю Джули Холлоуэй, которая сделала ей замечание за использование телефона за рулём, и откусила ей ухо.

Конфликт Хлои и Джули случился в марте нынешнего года. По словам жертвы, она до сих пор не может прийти в себя.

"Я была в таком шоке, я не могла поверить, что человеческое существо может откусить чьё-то ухо. Мне пришлось сделать операцию, и я неделю провела в больнице из-за инфекции", - рассказывает Джули Холлоуэй.

В отделении полиции Хлоя Хаммонд заявила, что жертва набросилась на ее авто, повредила стекло и обозвала её саму "ботоксной ***".

Кроме того, девушка также пыталась отрицать, что кусала Джули Холлоуэй за ухо, но, после просмотра видеозаписи, признала свою вину.

Приговор по её делу будет оглашён 23 ноября, а до этого момента Хлою оставят под стражей. Девушке грозит от 6 до 12 лет тюрьмы.

Источник: https://from-ua.com