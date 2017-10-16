Похоронили заживо: женщина 7 лет страдает от собственной "смерти"

16.10.2017 15:45

Из-за ошибки в системе испанку Хуану Эскудеро считают мертвой в течение 7 лет. Она согласилась на эксгумацию, чтобы доказать, что в могиле лежит не она. Об этом сообщает El Pais.

53-летняя Хуана Эскудеро из городка близ Севильи, Испания, считается мертвой с 2010 года из-за невероятного стечение обстоятельств. 7 лет назад 13 мая в стране скончалась женщина, с которой у Хуаны полностью совпадало имя и дата рождения. Неизвестно, что произошло и кто виноват, но сейчас компьютерная система считает обеих женщин мертвыми.

Из-за этого Хуана не может обновить водительское удостоверение, посетить врача и пройти другие бюрократические процедуры.

Впервые женщине о ее смерти сообщил врач неотложной помощи, к которому она обратилась.

"Он смотрел на нее и не знал, как сообщить ей новость", - вспоминает Марта, дочь Хуаны. Девушка говорит, что для семьи ситуация не кажется такой смешной как окружающим.

Семья Хуаны ищет членов семьи умершей женщины, чтобы те согласились на эксгумацию. Также Марта и Хуана обратились в суд о разрешении на открытие могилы.

Источник: https://from-ua.com