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Похоронили заживо: женщина 7 лет страдает от собственной "смерти"
Из-за ошибки в системе испанку Хуану Эскудеро считают мертвой в течение 7 лет. Она согласилась на эксгумацию, чтобы доказать, что в могиле лежит не она. Об этом сообщает El Pais.
53-летняя Хуана Эскудеро из городка близ Севильи, Испания, считается мертвой с 2010 года из-за невероятного стечение обстоятельств. 7 лет назад 13 мая в стране скончалась женщина, с которой у Хуаны полностью совпадало имя и дата рождения. Неизвестно, что произошло и кто виноват, но сейчас компьютерная система считает обеих женщин мертвыми.
Из-за этого Хуана не может обновить водительское удостоверение, посетить врача и пройти другие бюрократические процедуры.
Впервые женщине о ее смерти сообщил врач неотложной помощи, к которому она обратилась.
"Он смотрел на нее и не знал, как сообщить ей новость", - вспоминает Марта, дочь Хуаны. Девушка говорит, что для семьи ситуация не кажется такой смешной как окружающим.
Семья Хуаны ищет членов семьи умершей женщины, чтобы те согласились на эксгумацию. Также Марта и Хуана обратились в суд о разрешении на открытие могилы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Испания, похороны, эксгумация
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