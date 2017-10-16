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Смерть культового актера: за дело взялись правоохранители

16.10.2017 18:20
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Смерть культового актера: за дело взялись правоохранители

Следственный комитет РФ проверит распространенную информацию о том, что врачи скорой помощи отказали в помощи актеру Дмитрию Марьянову

Об этом стало известно известно из сообщения сайта ведомства.

«16 октября 2017 года в СМИ была распространена информация о том, что вечером 15 октября 2017 года в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову, в результате чего последний скончался», – говорится в сообщении.

Также установлено, что Марьянов доставлен в медицинское учреждение на личном авто знакомых.

Следком РФ намерен принять процессуальное решение после завершения проверки.

Напомним, информация о смерти российского актера театра и кино Дмитрия Марьянова появилась в воскресенье, 15 октября.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, актер, полиция, умерший
 
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