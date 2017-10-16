- Суд оправдал украинку, которая была за рулем во время гибели голой россиянки в Доминикане – СМИ20:12
- Смерть культового актера: за дело взялись правоохранители18:20
- Венгрия выдвинула новое обвинения Украине из-за закона об образовании17:52
- Гламурная модель откусила водителю ухо из-за правды17:25
- Летальное оружие для Украины: в США сообщили хорошую новость16:00
- Похоронили заживо: женщина 7 лет страдает от собственной "смерти"15:45
- Лавров: Украина первая "напала" на Донбасс14:05
- Какие шансы у Украины в случае большой войны с Россией11:35
- На противовес Венгрии: Польша поддержала необходимость изучения украинского языка11:25
- Взрыв на нефтебуровой платформе в США, есть жертвы11:12
Суд оправдал украинку, которая была за рулем во время гибели голой россиянки в Доминикане – СМИ
Иванна Боярчук подозревалась в вождении в состоянии алкогольного опьянения
Суд в Доминиканской Республике снял все обвинения с украинки Иванны Боярчук. Об этом пишет Daily Mail.
До этого, по данным издания, украинка содержалась под стражей по подозрению в опьянении. Где сейчас находится Боярчук, не сообщается.
Как известно, челябинская туристка, 35-летняя Наталья Бородина, погибла во время отдыха в Доминиканской республике. Дорожный знак разбил ей голову, когда женщина топлесс высунулась из автомобиля на полном ходу.
Вместе с погибшей в Доминикане россиянкой Натальей в машине были ее подруги из Украины. За рулем находилась Иванна Боярчук.
Погибшая Бородина была застрахована на сумму 50 тысяч евро (около 1 млн 570 тыс. грн). Родственники девушки готовы транспортировать ее тело на родину, в Челябинскую область, самостоятельно, сообщила подруга погибшей Анастасия. У трагически погибшей россиянки остался ребенок.
Российские СМИ также сообщали, что Бородина зарабатывала на жизнь предоставлением эскорт-услуг и ходила по дорогим ресторанам.
Теги: Донбасс, Доминиканская Республика, суд
- Спикер Рады хотел бы оставить Мариуполю и Макеевке 100% экологического налога
- Выборы президента Украины. Есть время исправить ошибку в списках избирателей!
- Замначальника УВД: в Донецке кавказцев предупредили... и отпустили
- В Донецке "повесили" кнопкодавов (ФОТО)
- Скандал. В Донецке грузин признал, что он липовый спецкор!
- Подробности ЧП на участке в Донбассе. Отдав голос, скончалась 81-летняя избирательница
- Законопроект о реинтерации Донбасса: Геращенко анонсировала поправки17:12
- ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРОВОЗА НА КПВВ ДОНБАССА15:30
- КАК ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ – 70 ТЫСЯЧ ГРИВЕН13:31
- В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО12:00
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Суд оправдал украинку, которая была за рулем во время гибели голой россиянки в Доминикане – СМИ20:12
- Основатель «Азова» мог убить себя сам, - Нацполиция19:48
- Гройсман подкинул на яблоки. Кому повысили пенсию, а кому сократили19:30
- У Мінприроди повідомили про неготовність України до роздільного збору сміття19:15
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Українська пенсія довела до загибелі сімох людей18:40
- Смерть культового актера: за дело взялись правоохранители18:20
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Венгрия выдвинула новое обвинения Украине из-за закона об образовании17:52
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- В чому небезпека вчорашнього чаю: цікаві факти08:24
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Зачем пить чай с куркумой
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт