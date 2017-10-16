Суд оправдал украинку, которая была за рулем во время гибели голой россиянки в Доминикане – СМИ

16.10.2017 20:12

Иванна Боярчук подозревалась в вождении в состоянии алкогольного опьянения

Суд в Доминиканской Республике снял все обвинения с украинки Иванны Боярчук. Об этом пишет Daily Mail.

До этого, по данным издания, украинка содержалась под стражей по подозрению в опьянении. Где сейчас находится Боярчук, не сообщается.

Как известно, челябинская туристка, 35-летняя Наталья Бородина, погибла во время отдыха в Доминиканской республике. Дорожный знак разбил ей голову, когда женщина топлесс высунулась из автомобиля на полном ходу.

Вместе с погибшей в Доминикане россиянкой Натальей в машине были ее подруги из Украины. За рулем находилась Иванна Боярчук.

Погибшая Бородина была застрахована на сумму 50 тысяч евро (около 1 млн 570 тыс. грн). Родственники девушки готовы транспортировать ее тело на родину, в Челябинскую область, самостоятельно, сообщила подруга погибшей Анастасия. У трагически погибшей россиянки остался ребенок.

Российские СМИ также сообщали, что Бородина зарабатывала на жизнь предоставлением эскорт-услуг и ходила по дорогим ресторанам.