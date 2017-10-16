- Звезду советского кино нашли при смерти после таинственного исчезновения09:20
- В РФ умер легендарный актер09:10
- Новый транш МВФ для Украины: в Минфине сделали важное заявление07:40
- Шведский дипломат: Донбасс должен быть очищен от боевиков21:10
- "Что вы сотворили с Сахалином?!" - Новая российская банкнота в 2000 рублей оказалась в центре громкого скандала 17:50
- Растерзал за секунду: в Воронежской области сбежавший из зоопарка медведь ворвался в частный двор и убил пенсионера, - жуткие подробности 17:10
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову15:30
- Трамп вигадав нову державу у США 14:30
- Россия в очередной раз не допустила украинских дипломатов и врачей к Павлу Грибу - отец пленного парня шокирован поведением полицейских-нелюдей из РФ 09:50
- Не сподобалася зачіска: у Росії чоловік заколов перукаря шампуром09:10
В РФ умер легендарный актер
Артист скончался на 48-м году жизни
В воскресенье, 15 октября, появилась информация о смерти российского актера театра и кино Дмитрия Марьянова. Он скончался в возрасте 47 лет.
Как выяснилось, артист умер по дороге в больницу, находящуюся в подмосковной Лобне. Скорую актеру вызвали его друзья, когда тот внезапно почувствовал себя плохо.
Дмитрий стал известен, когда сыграл роль в детском фильме «Выше радуги» Георгия Юнгвальд-Хилькевича в 1986 году. Школьник Алик, которого сыграл юный Марьянов был непохож на своих сверстников – одевался странно, вел себя не так, как обычные подростки.
Потом были съемки в «Дорогая Елена Сергеевна» Эльдара Рязанова, где он сыграл подростка, пытающегося достать ключ от двери кабинета, где хранятся работы, чтобы внести изменения в них. Молодого человека полюбили режиссеры: «Кофе с лимоном», «Танцующие призраки», «Графиня де Монсоро».
В 2000 году актер снялся в мелодраме «Президент и его внучка». Затем последовали роли в сериалах «Дневник убийцы», «Леди Мэр», «Кавалеры морской звезды», «Ростов-папа», «Боец».
К актеру быстро пришла популярность, ему доставались главные роли. Дмитрий Юрьевич сыграл главных героев таких картин, как «Одержимый», «Взрослая дочь или тест на…», «Отцы», «Черный город», «Ночной гость», «Как выйти замуж за миллионера», «Игра в правду», «Умельцы» и других.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, актер, умерший
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- Очередной "выход" Панина - гастроли в "ДНР"
- Заявление Януковича: "В стране - переворот. Моей отставки не будет" (ВИДЕО)
- Дмитрий Халаджи: "Несмотря на свои образы, Турчинский на самом деле был умным и добрым"
- 100-летний актер Владимир Зельдин перенес операцию
- Сын Любови Полищук "пригрел" змею
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса13:13
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»11:30
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Синоптик: сегодня в Украине начинается бабье лето10:00
- ЧИТАТЬ ЛУЧШЕ СИДЯ: НА СКОЛЬКО ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТУ ДЕПУТАТАМ09:47
- Эксперт: ни в этом, ни в следующем году в Украине дефолта не будет09:30
- Звезду советского кино нашли при смерти после таинственного исчезновения09:20
- В РФ умер легендарный актер09:10
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- Порошенко привітав Курца з перемогою08:38
- В чому небезпека вчорашнього чаю: цікаві факти08:24
- Седина является признаком крепкого здоровья07:58
- Новый транш МВФ для Украины: в Минфине сделали важное заявление07:40
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- В чому небезпека вчорашнього чаю: цікаві факти08:24
- Седина является признаком крепкого здоровья07:58
- Как научиться вставать в пять утра: 10 золотых правил07:33
- 8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне20:50
- Почему может возникать утренняя головная боль19:30
- Лечебный чай от простуды16:10
- Всемирный день мытья рук: почему так важно соблюдать правила гигиены12:50
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- 5 причин, через які ви не можете заснути10:50
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Зачем пить чай с куркумой
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм
- Доллар и евро достигли невероятной отметки, цифры поражают