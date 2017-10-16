В РФ умер легендарный актер

16.10.2017 09:10

Артист скончался на 48-м году жизни

В воскресенье, 15 октября, появилась информация о смерти российского актера театра и кино Дмитрия Марьянова. Он скончался в возрасте 47 лет.

Как выяснилось, артист умер по дороге в больницу, находящуюся в подмосковной Лобне. Скорую актеру вызвали его друзья, когда тот внезапно почувствовал себя плохо.

Дмитрий стал известен, когда сыграл роль в детском фильме «Выше радуги» Георгия Юнгвальд-Хилькевича в 1986 году. Школьник Алик, которого сыграл юный Марьянов был непохож на своих сверстников – одевался странно, вел себя не так, как обычные подростки.

Потом были съемки в «Дорогая Елена Сергеевна» Эльдара Рязанова, где он сыграл подростка, пытающегося достать ключ от двери кабинета, где хранятся работы, чтобы внести изменения в них. Молодого человека полюбили режиссеры: «Кофе с лимоном», «Танцующие призраки», «Графиня де Монсоро».

В 2000 году актер снялся в мелодраме «Президент и его внучка». Затем последовали роли в сериалах «Дневник убийцы», «Леди Мэр», «Кавалеры морской звезды», «Ростов-папа», «Боец».

К актеру быстро пришла популярность, ему доставались главные роли. Дмитрий Юрьевич сыграл главных героев таких картин, как «Одержимый», «Взрослая дочь или тест на…», «Отцы», «Черный город», «Ночной гость», «Как выйти замуж за миллионера», «Игра в правду», «Умельцы» и других.

Источник: https://politeka.net