- Какие шансы у Украины в случае большой войны с Россией11:35
- На противовес Венгрии: Польша поддержала необходимость изучения украинского языка11:25
- Взрыв на нефтебуровой платформе в США, есть жертвы11:12
- Звезду советского кино нашли при смерти после таинственного исчезновения09:20
- В РФ умер легендарный актер09:10
- Новый транш МВФ для Украины: в Минфине сделали важное заявление07:40
- Шведский дипломат: Донбасс должен быть очищен от боевиков21:10
- "Что вы сотворили с Сахалином?!" - Новая российская банкнота в 2000 рублей оказалась в центре громкого скандала 17:50
- Растерзал за секунду: в Воронежской области сбежавший из зоопарка медведь ворвался в частный двор и убил пенсионера, - жуткие подробности 17:10
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову15:30
Взрыв на нефтебуровой платформе в США, есть жертвы
Причины взрыва устанавливаются, спасатели ищут пропавшего без вести нефтяника
Взрыв на американской нефтебуровой платформе, расположенной на озере Пончартрейн в штате Луизиана, прозвучал поздно вечером, 15 октября. Потушить пылающую платформу нелегко, поэтому спасатели пытаются локализовать распространение пламени.Об этом сообщает издание The Times-Picayune.
По словам представителя управления полиции города Кеннер, в результате взрыва пострадало семь человек, их нашли и доставили в больницы. Еще одного нефтяника найти не удалось. На место происшествия направлены спасательные лодки.
Пятеро пострадавших доставлены в медицинский центр при университете Луизианы, а еще двоих направили в клинику округа Джефферсон.
Отмечается, что оператором буровой платформы является компания Clovelly Oil.
В то же время телеканал ABC News сообщает, что власти принимают все меры для тушения пожара.
"Власти на месте сообщают, что химикаты воспламеняются на поверхности платформы. Главной задачей сейчас является недопущение утечки нефти и горючих материалов в озеро", – сообщает ABC News со ссылкой на правительство города Кеннер.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, взрыв, жертва
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- У посольства США взорвали авто
- Ровно 70 лет назад японский город Хиросима подвергся ядерной бомбардировке
- Разведка США считает, что в российском самолете взорвалась бомба
- Волкер рассказал, как взрывы на складах боеприпасов отразятся на решении США по оружию для Украины
- За два дня до пуска в США взорвалась космическая ракета (ВИДЕО)
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса13:13
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»11:30
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Какие шансы у Украины в случае большой войны с Россией11:35
- На противовес Венгрии: Польша поддержала необходимость изучения украинского языка11:25
- Взрыв на нефтебуровой платформе в США, есть жертвы11:12
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- Эксперты рассказали, куда уходят деньги большинства украинцев10:46
- Накопительная система пенсий: сколько украинец сможет собрать себе на старость10:31
- Побив і облив кислотою: подробиці сімейної трагедії дружини депутата10:15
- Синоптик: сегодня в Украине начинается бабье лето10:00
- ЧИТАТЬ ЛУЧШЕ СИДЯ: НА СКОЛЬКО ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТУ ДЕПУТАТАМ09:47
- Эксперт: ни в этом, ни в следующем году в Украине дефолта не будет09:30
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- В чому небезпека вчорашнього чаю: цікаві факти08:24
- Седина является признаком крепкого здоровья07:58
- Как научиться вставать в пять утра: 10 золотых правил07:33
- 8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне20:50
- Почему может возникать утренняя головная боль19:30
- Лечебный чай от простуды16:10
- Всемирный день мытья рук: почему так важно соблюдать правила гигиены12:50
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Зачем пить чай с куркумой
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм
- Доллар и евро достигли невероятной отметки, цифры поражают