Взрыв на нефтебуровой платформе в США, есть жертвы

16.10.2017 11:12

Причины взрыва устанавливаются, спасатели ищут пропавшего без вести нефтяника

Взрыв на американской нефтебуровой платформе, расположенной на озере Пончартрейн в штате Луизиана, прозвучал поздно вечером, 15 октября. Потушить пылающую платформу нелегко, поэтому спасатели пытаются локализовать распространение пламени.Об этом сообщает издание The Times-Picayune.

По словам представителя управления полиции города Кеннер, в результате взрыва пострадало семь человек, их нашли и доставили в больницы. Еще одного нефтяника найти не удалось. На место происшествия направлены спасательные лодки.

Пятеро пострадавших доставлены в медицинский центр при университете Луизианы, а еще двоих направили в клинику округа Джефферсон.

Отмечается, что оператором буровой платформы является компания Clovelly Oil.

В то же время телеканал ABC News сообщает, что власти принимают все меры для тушения пожара.

"Власти на месте сообщают, что химикаты воспламеняются на поверхности платформы. Главной задачей сейчас является недопущение утечки нефти и горючих материалов в озеро", – сообщает ABC News со ссылкой на правительство города Кеннер.

Источник: https://www.segodnya.ua



