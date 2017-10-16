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Звезду советского кино нашли при смерти после таинственного исчезновения
Артист угрожал своей супруге
Супруга известного актера Армена Джигарханяна обратилась в московскую полицию с просьбой помочь в возвращении домой её сбежавшего мужа.
Стало известно, что несколько дней назад актер пропал прямо из дома.
"У Армена из-за его болезни иногда случаются вспышки гнева. Недавно мы поругались. И неожиданно приехали какие-то его старые друзья", - рассказывает его жена Виталина Цымбалюк-Романовская.
Как оказалось, этими друзьями являются некие Айрапет Оганесян и Артур Согоманян. Армен Борисович уехал с приятелями в неизвестном направлении и практически перестал выходить на связь с супругой.
"С тех пор я его не видела, но один раз говорила. Он сказал, что убьет меня. Я ничего не понимаю", - с горечью прокомментировала Виталина.
Кроме того, согласно информации, Армену Джигарханяну принадлежит театр, из-за которого у артиста накопились крупные долги.
Ранее супруга сама занималась управлением театра. Но после всего случившегося он отстранил ее от работы. Кто теперь ведет дела театра, Виталина не знает.
Жена Армена Джиргаханяна нашла его в одной из больниц Москвы, правда, увидеться они так и не смогли. Полицейские, которые помогли ей найти следы супруга, сообщили, что сделать ничего не могут: "Он просто вас не хочет видеть".
"Армен сейчас лежит в больнице, его туда привезли почти в состоянии комы. У него диабет. Что с ним делают эти его старые друзья и зачем - я не знаю", - пояснила Цымбалюк-Романовская.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, кино, актер, Армен Джигарханян
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