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Американка зажарила живьем в духовке двух своих маленьких сыновей
24-летней жительнице американского города Атланта Ламоре Уильямс предъявлены обвинения в убийстве двух ее сыновей в возрасте одного года и двух лет. Женщина зажарила их живыми в духовке. Мальчики получили ужасные ожоги, сообщают fakty.ua.
Всего у Ламоры было четверо детей. Ее трехлетний сын стал свидетелем убийства братьев, но сам не пострадал. Шестилетней дочери Уильяма на момент совершения преступления не было дома — она гостила у родственников.
В полицию позвонил отец мальчиков, который не живет вместе с их матерью. Ламора связалась с ним в видеочате сразу после убийства и продемонстрировала тела мальчиков, лежавшие на полу в кухне.
Выяснилось, что многодетная мать давно страдала расстройством психики, однако к врачам не обращалась. Около месяца назад она уволилась с работы, потому что не могла найти няню для детей, которых она воспитывала одна.
Теги: США, Донбасс, дети, убийство, психика
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