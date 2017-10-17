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Ситуация накалилась до предела: КНДР открыто пугает весь мир тем, что ядерная война против США может начаться в любой момент
В Корейской Народно-Демократической Республике сделали официальное заявление о том, что в любой момент в мире может начаться ядерная война. Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен сделал заявление о том, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки, передает "Диалог.UA".
Данный комментарий прозвучал в понедельник, 16 октября, на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи, информирует Associated Press. "Ситуация на Корейском полуострове, на которой сосредоточено внимание всего мира, достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент", – подчеркнул серьезность ситуации Ким Ин Рен.
Кроме того, по словам дипломата, ни одна страна в мире, кроме Северной Кореи, не подвергалась "настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США". В связи с этим в данной ситуации Пхеньян уверен,что имеет полное право на самооборону.
Теги: США, Донбасс, угроза, ядерная война, самооборона, Генеральная ассамблея ООН, КНДР
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