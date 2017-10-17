- Столица ИГИЛ в Сирии освобождена от боевиков18:05
- Продление санкций против России и интеграция Украины в ЕС: Порошенко назвал ключевые темы переговоров с президентом Мальты17:46
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля17:06
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве16:25
- Американка зажарила живьем в духовке двух своих маленьких сыновей13:29
- Лавров заявил, что Украина напала на Донбасс и вновь потребовал особого статуса для ОРДЛО12:51
- Ситуация накалилась до предела: КНДР открыто пугает весь мир тем, что ядерная война против США может начаться в любой момент11:50
- В Раде назвали три причины, почему Украина не объявит войну России10:52
- Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе09:51
- Девушка позвала парня на романтический ужин и покончила с собой20:50
Столица ИГИЛ в Сирии освобождена от боевиков
Ракка была отбита у террористов сирийской оппозицией. Город Ракка, который считается столицей ИГИЛ, отбит у террористов. Это сделали отряды курдской народной самообороны и Сирийские демократические силы. Об этом сообщает Reuters, передает segodnya.ua.
Объединенные курдские и арабские силы заняли Ракку 17 октября. До этого уже звучали заявления о том, что город очищен от боевиков ИГИЛ. В конце операции по освобождению города антитеррористическая коалиция во главе с США прекратила авиационные бомбардировки города, из-за опасений нанести ущерб.
В городе все еще остается большое количество мин, для того, чтобы их устранить понадобиться достаточно большое количество времени.
Ракка была захвачена ИГИЛ еще в 2014 году. Освобождение города началось в июне 2017 года сразу с трех направлений: севера, востока и запада. Город считается неофициальной столицей "Исламского государства". Поэтому его освобождение – одна из основных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.
Ранее уже сообщалось, что освобождение Ракки может занять более четырех месяцев.
Теги: США, Донбасс, Сирия, боевики, террористы, ИГИЛ
- Путин назвал главную цель России в Сирии
- Мнение эксперта: Анаконда предусматривает полную капитуляцию на всех фронтах с выплатой всех компенсаций
- Кремль выдвинул ультиматум США (ВИДЕО)
- Боевики "ДНР" связывают информацию о поставках Украине американских контрбатарейных радаров с возможным наступления ВСУ
- В России объяснили, почему С-400 не увидели Томагавки
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы
- Террористическая "ДНР" настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях18:44
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля17:06
- Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»14:12
- “Дураки частью поумнели, а частью погибли”, - боевик “ДНР” откровенно рассказал, почему жители Донецка не идут воевать против ВСУ12:31
- КОГДА ОТМЕНЯТ РЕЖИМ АТО НА ДОНБАССЕ – НЕИЗВЕСТНО11:31
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе11:09
- К Захарченко не пустили целый мини-зоопарк: пограничники показали, кого в клетках пыталась провезти жительница оккупированного Донецка10:29
- Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери10:12
- Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились08:11
- Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи07:53
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе19:24
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы19:06
- Террористическая "ДНР" настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях18:44
- В Киеве на митинге возле Верховной Рады пролилась первая кровь: протестующие штурмом пошли на силовиков, есть раненые18:26
- Столица ИГИЛ в Сирии освобождена от боевиков18:05
- Продление санкций против России и интеграция Украины в ЕС: Порошенко назвал ключевые темы переговоров с президентом Мальты17:46
- Протесты в Киеве: появились фото первых стычек с полицией17:24
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля17:06
- Раду могут штурмовать со взрывпакетами: некоторые выходы заблокированы – Шкиряк16:44
- "Фейеноорд" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита16:35
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе19:24
- Акция 17 октября. Что означают три главных требования и согласится ли на них Порошенко15:44
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 2014
- Митинг сторонников Саакашвили в центре Киева набирает обороты: здание Рады окружили бойцы батальона "Азов"