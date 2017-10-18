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Состоялась первая в мире битва человекоподобных роботов - США одолели Японию. ВИДЕО

18.10.2017 09:55
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Состоялась первая в мире битва человекоподобных роботов - США одолели Японию. ВИДЕО

Первый в истории человечества бой пилотируемых боевых человекоподобных роботов завершился победой США над Японией. Об этом пишет N+1.

Боевой американский робот Eagle Prime повредил правую руку японского робота Kuratas.

Дуэль проходила в Японии и состояла из двух частей, в которых приняло участие два американских робота и один японский. Для победы в каждом раунде нужно было, чтобы один из роботов упал, отключился, или сдался сам пилот.

Сначала Kuratas сражался со старой версией американского БЧР Iron Glory, а затем с MegaBot Mk.III Eagle Prime, который строился специально с учетом участия в рукопашной схватке.

В первой дуэли японский робот победил за считанные секунды, на полном ходу ударив Iron Glory — американский робот успел сделать только один выстрел и опрокинулся на спину.

Во второй дуэли, которая состояла из двух раундов, Eagle Prime использовал цепную пилу и почти отпилил правую руку японского робота, на которой установлен пулемет.

Kuratas проиграл и американцы официально стали победителями в первой дуэли БЧР.

Битва транслировалась в прямом эфире.

 



Теги: США, Донбасс, Япония, робот, бой, дуэль, битва
 
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