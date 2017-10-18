США нашли способ нанести по России еще один удар по самому слабому месту российской экономики - The New York Times

18.10.2017 17:11

США нашли еще один способ значительно ослабить позиции России, нанеся мощный удар по экспортным возможностям российских энергоносителей в Европу и Азию. Об этом сообщает влиятельное американское издание The New York Times, рассказывая о рекордной добыче сланцевого газа в США, передает dialog.ua.

Американские эксперты сообщают, что стремительное развитие американских мощностей в инфраструктуре позволит отправлять сланцевый газ в разные точки мира и станет серьезным ударом именно для России, которая пострадает от этого больше всего.

Журналисты выяснили, что 60% мировой торговли сжиженным газом находится в руках Вашингтона, получившего новый и крайней действенный инструмент внешней политики. СМИ сообщают, что США смогут увеличить собственные мощности по экспорту углеводородов, напрямую влияя на мировую геополитику.