Ченнинг Татум пострадал из-за скандала с Харви Вайнштейном

19.10.2017 22:05

Татум объявил о решении прекратить сотрудничество с компанией, в которой работал Вайнштейн

Актер и продюсер Ченнинг Татум объявил о решении прекратить сотрудничество с компанией, в которой работал продюсер Харви Вайнштейн. Их очередным совместным проектом должна была стать экранизация романа Мэтью Квика "Прости меня, Леонард Пикок". По сюжету главный герой книги сталкивается с сексуальным насилием и на пороге своего 18-летия решает убить бывшего друга, а потом и себя.

Руководить съемками намеревался сам Татум совместно с Ридом Каролином ("Супер Майк"). На фоне большого скандала с домогательствами, разгоревшегося вокруг Харви Вайнштейна, совместная работа больше не представляется Ченнингу Татуму возможной. Актер подчеркнул, что в будущем также не собирается браться за съемки фильма по какому-либо иному произведению, права на экранизацию которого принадлежат Weinstein Company, и указал в подписи к тексту, как свое имя, так и Рида Каролина.

Уличенный в многочисленных сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн "больной человек", но развернутая против него кампания в Голливуде может привести к новой "охоте на ведьм". Такую точку зрения о происходящем высказал знаменитый режиссер Вуди Аллен, слова которого приводит издание Deadline.

Источник: https://www.segodnya.ua



