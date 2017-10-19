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Ченнинг Татум пострадал из-за скандала с Харви Вайнштейном
Татум объявил о решении прекратить сотрудничество с компанией, в которой работал Вайнштейн
Актер и продюсер Ченнинг Татум объявил о решении прекратить сотрудничество с компанией, в которой работал продюсер Харви Вайнштейн. Их очередным совместным проектом должна была стать экранизация романа Мэтью Квика "Прости меня, Леонард Пикок". По сюжету главный герой книги сталкивается с сексуальным насилием и на пороге своего 18-летия решает убить бывшего друга, а потом и себя.
Руководить съемками намеревался сам Татум совместно с Ридом Каролином ("Супер Майк"). На фоне большого скандала с домогательствами, разгоревшегося вокруг Харви Вайнштейна, совместная работа больше не представляется Ченнингу Татуму возможной. Актер подчеркнул, что в будущем также не собирается браться за съемки фильма по какому-либо иному произведению, права на экранизацию которого принадлежат Weinstein Company, и указал в подписи к тексту, как свое имя, так и Рида Каролина.
Уличенный в многочисленных сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн "больной человек", но развернутая против него кампания в Голливуде может привести к новой "охоте на ведьм". Такую точку зрения о происходящем высказал знаменитый режиссер Вуди Аллен, слова которого приводит издание Deadline.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, актер, скандал
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