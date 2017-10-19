Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Ченнинг Татум пострадал из-за скандала с Харви Вайнштейном

19.10.2017 22:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ченнинг Татум пострадал из-за скандала с Харви Вайнштейном

Татум объявил о решении прекратить сотрудничество с компанией, в которой работал Вайнштейн

Актер и продюсер Ченнинг Татум объявил о решении прекратить сотрудничество с компанией, в которой работал продюсер Харви Вайнштейн. Их очередным совместным проектом должна была стать экранизация романа Мэтью Квика "Прости меня, Леонард Пикок". По сюжету главный герой книги сталкивается с сексуальным насилием и на пороге своего 18-летия решает убить бывшего друга, а потом и себя.

Руководить съемками намеревался сам Татум совместно с Ридом Каролином ("Супер Майк"). На фоне большого скандала с домогательствами, разгоревшегося вокруг Харви Вайнштейна, совместная работа больше не представляется Ченнингу Татуму возможной. Актер подчеркнул, что в будущем также не собирается браться за съемки фильма по какому-либо иному произведению, права на экранизацию которого принадлежат Weinstein Company, и указал в подписи к тексту, как свое имя, так и Рида Каролина.

Уличенный в многочисленных сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн "больной человек", но развернутая против него кампания в Голливуде может привести к новой "охоте на ведьм". Такую точку зрения о происходящем высказал знаменитый режиссер Вуди Аллен, слова которого приводит издание Deadline.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, актер, скандал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх