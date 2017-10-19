Джонни Депп вляпался в громкий скандал

19.10.2017 07:10

Актер подал в суд на своих адвокатов.



Джонни Депп обрушил свое негодование на юристов, которые представляли его интересы на протяжении многих лет. По словам актера, адвокаты фирмы Bloom Hergott Diemer Rosenthal LaViolette Feldman Schenkman & Goodman пребывали в сговоре с TMG.



Артист убежден, что юристы знали о том, что финансовые менеджеры фирмы грабят его и ничего не сказали об этом актеру. Поэтому он решил подать иск, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gogetnews.info.



Этот процесс может стать продолжением предыдущего иска Джонни Деппа. Актер обвинил финансистов TMG в том, что они неэффективно управляли его денежными средствами. Представители фирмы полностью уверены, что Джонни Депп болен. По их мнению, он страдает от непреодолимой тяги к финансовым растратам. TMG обратилась в суд Калифорнии с требованием провести медицинское обследование Деппа.



Напомним, что ранее стало известно, что Джонни Депп начал продажу своего имущества из-за долгов. Он обвинил своих финансовых менеджеров в том, что они присвоили себе более 20 миллионов долларов.