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Мужчина расстрелял людей в парке, есть погибшие

19.10.2017 15:00
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Мужчина расстрелял людей в парке, есть погибшие

Сотрудниками федерального агентства Минюста США задержали мужчину, который расстрелял пятерых сотрудников бизнес-парка Emmorton в штате Мэриленд

Трое из них погибли, еще двое получили ранения.

Его поймали в штате Делавэр после 10 часов погони. Подозреваемым оказался 37-летний Ради Лабиб Принс. Он виновен в смерти еще одного человека, помимо убийства сотрудников парка. После первого преступления Принс поехал в Уилмингтон в штате Делавэр и убил там своего знакомого.

По данным полиции, подозреваемый связан с бизнес-центром. По словам шерифа Джеффри Галера, стрельба случилась 18 октября в 8:58 утра. Шериф отметил, что атака похожа на расправу в рамках бизнес-интересов. Правоохранители не считают, что кто-то кроме Принса готовил расстрел. После атаки все предприятия в районе площади у бизнес-центра приостановили свою деятельность.

Напомним, в Харькове около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей, есть погибшие и раненые.

Источник: Politeka



Теги: США, Донбасс, мужчина, расстрел, погибли
 
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