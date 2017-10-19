Обама решил вернуться в политику

19.10.2017 20:48

Желающие услышать Обаму выстраиваются в длинные очереди

Предыдущий американский президент Барак Обама решил вернуться в политическую жизнь страны – он примет участие в митингах поддержки кандидатов от Демократической партии на выборах губернаторов штатов Вирджиния и Нью-Джерси.

Об этом сообщает AFP.

Губернаторские выборы в этих штатах назначены на 7 ноября и они станут единственными значимыми событиями в политической жизни США этого года.

Стоит напомнить, что Обама после ухода с должности президента взял отпуск и не появлялся на публике с 20 января 2017 года.

Позже стало известно, что он начал писать мемуары, почти не выступал перед публикой и практически не давал интервью.

Интересно, что после объявления о будущем выступлении Обамы в Ричмонде желающие купить билеты на это мероприятие стали выстраиваться в длинные очереди.

Напомним, что Барак Обама стал самым высокооплачиваемым экс-президентом США – его содержание в 2018 году обойдется американским налогоплательщикам в 1,15 миллиона долларов.

Эти выплаты производятся в соответствии с законом, принятым в 1950-х годах. В них входят пенсий экс-президентов, а также они покрывают расходы на офис и связь. При этом содержание охраны экс-лидеров США не входит в эти расходы. Предположительно, безопасность президентов обходится в десятки миллионов долларов.

Источник: https://www.segodnya.ua