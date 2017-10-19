- "Экологический апокалипсис": над человечеством нависла новая угроза21:00
- Обама решил вернуться в политику20:48
- Правительство Испании собралось лишить Каталонию автономии18:00
- Украина «отвоевала» землю на границе с Венгрией15:16
- Мужчина расстрелял людей в парке, есть погибшие15:00
- Появились новые подробности смерти Дмитрия Марьянова. ВИДЕО11:20
- Собчак идет в президенты: российских политиков лихорадит09:15
- В Минске обвинили боевиков в намеренном уничтожении камер ОБСЕ08:33
- Стало известно, когда начнется заселение Луны07:53
- Джонни Депп вляпался в громкий скандал07:10
Обама решил вернуться в политику
Желающие услышать Обаму выстраиваются в длинные очереди
Предыдущий американский президент Барак Обама решил вернуться в политическую жизнь страны – он примет участие в митингах поддержки кандидатов от Демократической партии на выборах губернаторов штатов Вирджиния и Нью-Джерси.
Об этом сообщает AFP.
Губернаторские выборы в этих штатах назначены на 7 ноября и они станут единственными значимыми событиями в политической жизни США этого года.
Стоит напомнить, что Обама после ухода с должности президента взял отпуск и не появлялся на публике с 20 января 2017 года.
Позже стало известно, что он начал писать мемуары, почти не выступал перед публикой и практически не давал интервью.
Интересно, что после объявления о будущем выступлении Обамы в Ричмонде желающие купить билеты на это мероприятие стали выстраиваться в длинные очереди.
Напомним, что Барак Обама стал самым высокооплачиваемым экс-президентом США – его содержание в 2018 году обойдется американским налогоплательщикам в 1,15 миллиона долларов.
Эти выплаты производятся в соответствии с законом, принятым в 1950-х годах. В них входят пенсий экс-президентов, а также они покрывают расходы на офис и связь. При этом содержание охраны экс-лидеров США не входит в эти расходы. Предположительно, безопасность президентов обходится в десятки миллионов долларов.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: политика, США, Донбасс, Обама
- МакКейн: тепер Путін заплатить за свою агресивну поведінку
- Минская битва за Донбасс: что делать Украине, чтобы победить
- Трамп отметил крайне низкий и опасный уровень отношений с РФ
- Стоит ли ожидать «большой сделки» между РФ и США
- Портников: "Мы вместе загоняем в капкан бешеного зверя, опьяненного украинской кровью"
- Россия и выборы в США: экс-советник Трампа согласен дать показания против РФ в обмен на иммунитет от уголовного преследования
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- В КРАМАТОРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ВЕРБОВЩИКА В «АРМИЮ ДНР»20:32
- НА ДОНБАССЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН КПВВ17:45
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться18:49
- В Украине стремительно дорожают доллар и евро21:20
- "Экологический апокалипсис": над человечеством нависла новая угроза21:00
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- Обама решил вернуться в политику20:48
- В КРАМАТОРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ВЕРБОВЩИКА В «АРМИЮ ДНР»20:32
- В Минздраве обещали не шокировать врачей радикальной реформой20:15
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- Укрпочта вот-вот взвинтит тарифы19:35
- Организаторы протестов начали перекладывать друг на друга ответственность за провокации и насилие под Радой19:18
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Как защитить себя от скачков давления18:48
- 4 способи скоро та ефективно побороти целюліт14:12
- Забудьте о старых обидах10:00
- Лечебные свойства твердого сыра, о которых вы могли не знать09:50
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными09:45
- Чому болять руки: основні причини09:05
- Десять правил хорошего вкуса08:21
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу
- Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса