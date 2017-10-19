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Появились новые подробности смерти Дмитрия Марьянова. ВИДЕО
На Телеграм-канале Mash была размещена аудиозапись, и, судя по всему, голоса на ней принадлежат другу актера Дмитрия Марьянова и диспетчеру скорой помощи, сообщает replyua.net.
«Это запись разговора диспетчера скорой помощи в Лобне и друга актера Дмитрия Марьянова. Минздрав Мособласти заявил, что все было в порядке. Вы сейчас услышите, что такое порядок по мнению нашего Минздрава. Сразу становится понятно, почему его не успели спасти. На связи - хабалистая диспетчер Ольга», - отметил автор размещенной записи.
Источник отметил, что скорую помощь знакомые умершего актера вызвали в 18.47, потом было еще несколько разговоров с операторами «Системы 112», а также с диспетчером скорой Лобни. В 19.07 друзья артиста сами решили везти его в больницу и отменили вызов, поскольку прождали врачей двадцать минут, но они так и не приехали.
Напомним, что медики не успели спасти Марьянова – актер скончался на 48-ом году жизни из-за оторвавшегося тромба. Вчера проходила церемония прощания в московском Доме кино.
Теги: Донбасс, актер, смерть
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