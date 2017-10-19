Собчак идет в президенты: российских политиков лихорадит

19.10.2017 09:15

Известная тележурналистка Ксения Собчак только заявила о своем участии в выборах президента России в 2018 году, но российских политиков уже вовсю лихорадит

Так, выдвижение Собчак в президенты уже прокомментировали в партии «Яблоко».

Член федерального комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что все произошло при поддержке администрации президента, которая заинтересована в том, чтобы создать конкуренцию среди демократов.

В комментарии одному из российских СМИ он заявил, что «желание Кремля заключается в раздроблении либеральной поляны».

Заявление Ксении Собчак также прокомментировал и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.

Источник: https://politeka.net