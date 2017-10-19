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Стало известно, когда начнется заселение Луны
Космическая компания планирует отправить жилой модуль на орбиту спутника Земли уже к 2022 году.
Частная космическая компания Bigelow Aerospace заявляет о том, что началась подготовка к запуску жилого модуля на орбиту Луны. Об этом компания сообщает в совместном пресс-релизе с United Launch Alliance, передает Хроника.инфо с ссылкой на Украинские новости.
Компании собираются вывести на лунную орбиту модуль B330 к 2022 году. Это – надувной отсек длиной 13,7 метра и диаметром 6,7 метра, в котором могут жить и работать до шести человек.
Изначально модуль будет доставлен на околоземную орбиту ракетой Vulcan 562, там отсек будет развернут и проверен. Затем к модулю направят еще две ракеты с дополнительными запасами топлива, которое перекачают в одну из них, чтобы использовать для переправки отсека к Луне.
"Наш лунный модуль - серьезное подтверждение планов по доставке человека на Марс. Это позволит NASA и США увидеть финансово обоснованный проект, завершенный в кратчайшие сроки", - заявил Роберт Бигелоу, президент Bigelow Aerospace.
Напомним, ученые из NASA обнаружили, что у Луны была атмосфера миллиарды лет назад.
Теги: Донбасс, космос, Луна
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