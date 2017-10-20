49-летняя Джулия Робертс изумила красотой в мини

20.10.2017 19:50

В Лос-Анджелесе состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR Gala.

Джулия Робертс была отмечена наградой за вклад в борьбу со СПИДом.

Актриса, которой 28 октября исполнится 50 лет, выбрала для появления на публике наряд из коллекции Givenchy весна-лето 2018.

Маленькое черное платье с прозрачными рукавами Джулия дополнила лодочками в тон на высоком каблуке, клатчем и небрежными локонами.

Робертс изумила неувядающей красотой. Звезда в мини продемонстрировала стройные ножки.

Напомним, Джулия Робертс активно занимается спортом, начиная свой день ранним утром в спортзале на беговой дорожке. Она села на жесткую диету, питаясь в основном сырыми овощами и тофу. И не позволяет себе никаких перекусов в перерывах. Сейчас актриса занята переговорами с дизайнерами, закупками модных нарядов из новых коллекций и поисками самых современных средств для ухода за кожей и волосами. Она хочет выглядеть на все сто процентов в день 50-летия.

Источник: segodnya.ua