В Нидерландах появилась дорога из туалетной бумаги

20.10.2017 12:50

Две голландские компании — CirTec и KNN Cellulose — разработали технологию, позволяющую перерабатывать использованную туалетную бумагу в материал, который может быть использован, в частности, при строительстве дорог, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Ее протестировали при строительстве километровой велодорожки, соединяющей город Леуварден, столицу провинции Фрисландия, и небольшой городок Стинс.

CirTec открыла первую очистную установку для получения целлюлозы из использованной туалетной бумаги (по статистике, в Голландии ежегодно используется около 180 000 тонн туалетной бумаги) и запустила двухгодичный пилотный проект под названием Cellvation Project, чтобы коммерциализировать разработку. С помощью данной установки компания, как сообщается, получает около 400 килограммов целлюлозы ежедневно. После очистки и стерилизации из нее получают рассыпчатый материал, который может быть использован в качестве сырья для других продуктов, в частности при создании асфальта.

В Нидерландах большинство дорог вымощено асфальтовым покрытием OGFC (open-graded asphalt friction course), которое является пористым и водопроницаемым. Для создания такого покрытия требуется большее количество битума, который соединяет камни и песок (из которых образуется асфальт). Целлюлозу же добавляют для сгущения смеси и для того, чтобы битум не стекал из агрегата во время обработки, транспортировки материала и во время собственно мощения улиц.

Велосипедная дорожка была построена уже более года назад, и, как отмечается, ее невозможно отличить от других участков дороги.

Кроме того, с тех пор данная технология (с использованием переработанной туалетной бумаги) была применена еще несколько раз: при укреплении дамбы и ремонте автостоянки.