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Из часовой башни сделали шикарный пентхаус
В Нью-Йорке один из самых роскошных пентхаусов расположен в довольно необычном месте — часовой башне. Это самые дорогие апартаменты Бруклина и поистине уникальное жилище. Четыре стены квартиры украшены огромными часами, а из окон открывается шикарный вид на Манхэттен и Бруклинский мост.
С начала двадцатого века здание с часовой башней выполняло различные функции: от складских помещений до художественных студий и мастерских. А в конце прошлого столетия этот дом стал элитным жилым комплексом. Пентхаус — самая дорогая квартира в Бруклине, стоимость 3-этажных апартаментов — 18 миллионов долларов.
На первом этаже находится огромная комната-студия, объединяющая гостиную и кухню со столовой. Интерьер оформлен в светлых тонах, в гостиной есть несколько зон отдыха с диванами. Но настоящей изюминкой помещения являются огромные панорамные окна-часы, которые встроены в наружные стены. А за вид, который из них открывается, действительно можно отдать не один миллион долларов.
Белый кухонный гарнитур достаточно вместительный, также есть большая рабочая панель, поэтому готовить здесь — одно удовольствие. А обеденная зона расположена прямо под окном-часами, поэтому все собравшиеся за столом смогут наслаждаться не только вкусом любимых блюд, но и замечательным видом на Манхэттенский мост.
На втором и третьем этажах расположено несколько спален и санузлов. А на самом верху часовой башни находится главное достоинство пентхауса — терраса с потрясающим видом на Манхэттен.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, Нью-Йорк, мост, апартаменты
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