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"Я гей! Голосуйте за мою партию!" - популярный политик в Чехии признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации
Один из претендентов на кресло в парламенте Чехии, лидер "Партии Зеленых" Матей Стропницки не побоялся совершить каминг-аут. Про это информирует "Диалог.UA", ссылаясь на чешские средства массовой информации.
О том, что политик не интересуется женщинами, стало известно в четверг, 19 октября. Про это сам политик написал на сайте своей политической силы. О своей гомосексуальности лидер "зеленых" сообщил очень неожиданно.
Политик отметил, что его родные узнали про этот факт его личной жизни еще около 10 лет назад. Ему не хотелось, чтобы близкие люди узнали про его вкусы из средств массовой информации. Однако политические эксперты считают, что таким образом Стропницки хотел увеличить свой рейтинг перед началом дня выборов в нижнюю палату парламента.
Так, политический эксперт Камил Швец считает, что резонансное объявление схож на политический пиар перед выборами. Однако, по мнению, политолога, данная информация про сексуальную жизнь политика никоим образом не сможет повлиять на увеличение или же уменьшение голосов за "Партию зеленых".
Теги: Донбасс, партия, Чехия, гей
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