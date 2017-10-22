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ЭКС-ФУТБОЛИСТ КИЕВСКОГО «ДИНАМО» ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ МЭРА ТБИЛИСИ
Бывший игрок киевского "Динамо" Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси.
Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, обнародованные телекомпанией "Рустави-2".
В выборах приняли участие 22 партии и 5 избирательных блоков, а также независимые кандидаты.
По данным на 18:00 (за два часа до окончания голосования) Каха Каладзе набрал 54% голосов. На втором месте – кандидат "Национального движения" Заал Удумашвили – 15%. Что касается независимого кандидата Алеко Элисашвили, согласно экзит-поллу, он получил поддержку 14% избирателей.
На пост мэра Тбилиси экс-футболиста выдвинула правящая в Грузии партия "Грузинская мечта". Каладзе в последние годы руководит министерством энергетики Грузии и занимает должность вице-премьера.
СПРАВКА. Кахабер (Каха) Каладзе — грузинский политик, в прошлом футболист, игравший на позиции защитника в тбилисском и киевском "Динамо", "Милане" и "Дженоа". Был признан лучшим футболистом Грузии в 2001—2003 и 2006 годах и считается одним из лучших футболистов в истории страны. Каладзе начал свою футбольную карьеру в 1993 году, выступая за тбилисское "Динамо", где за пять лет провел 82 игры и выиграл при этом пять титулов чемпиона Грузии. В 1998 году он перешел в киевское "Динамо", где трижды становился чемпионом Украины и также 3 раза выигрывал кубок страны. За "Динамо" Каха провел 71 матч до 2001 года, когда он был подписан итальянским "Миланом". Летом 2010 года Каладзе перешел в клуб "Дженоа" на правах свободного агента. 12 мая 2012 года Каха Каладзе объявил о завершении карьеры.
Источник: bykvu.com
Теги: Донбасс, выборы, Тбилиси, мэр, футболисты
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