Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Клаудиа Шиффер примерила украинскую вышиванку

22.10.2017 17:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Клаудиа Шиффер примерила украинскую вышиванку

Известная модель удивила стильным образом в украинской вышиванке.

Известная во всем мире модель Клаудиа Шиффер удивила поклонников необычным стильным образом. Она примерила вышиванку от украинского бренда. Модный дом March11 специализируется на создании платьев и вышиванок для селебрити.

К слову, основателями бренда являются украинцы Роберт Мищенко и Светлана Головченко. Как пример, среди звездных клиентов бренда сестры Кардашьян, Кейт Хадсон, Адель и многие другие.

Источник: telegraf.com.ua


Теги: Донбасс, Клаудиа Шиффер, вышиванка, образ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх