Клаудиа Шиффер примерила украинскую вышиванку

22.10.2017 17:10

Известная модель удивила стильным образом в украинской вышиванке.

Известная во всем мире модель Клаудиа Шиффер удивила поклонников необычным стильным образом. Она примерила вышиванку от украинского бренда. Модный дом March11 специализируется на создании платьев и вышиванок для селебрити.

К слову, основателями бренда являются украинцы Роберт Мищенко и Светлана Головченко. Как пример, среди звездных клиентов бренда сестры Кардашьян, Кейт Хадсон, Адель и многие другие.