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Последнее письмо с "Титаника" продали за 166 тысяч долларов

22.10.2017 19:30
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Последнее письмо с "Титаника" продали за 166 тысяч долларов

Последнее известное письмо пассажира затонувшего в 1912 году лайнера "Титаник" ушло с молотка на аукционе за 126 тыс. фунтов (около 166 тыс. долларов).

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

Автор письма — пассажир первого класса Александр Оскар Хольверсон. Письмо было адресовано его матери и содержало указание "если все пойдет хорошо, мы прибудем в Нью-Йорк в среду".

Тело Хольверсона было найдено в водах Атлантического океана через несколько дней после крушения. Личные вещи пассажира были отправлены его брату в Миннесоту, США. Среди этих вещей был карманный блокнот, в котором было свернуто письмо.

Источник: focus.ua



Теги: Донбасс, пассажиры, письмо, Титаник
 
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