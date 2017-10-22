Последнее письмо с "Титаника" продали за 166 тысяч долларов

22.10.2017 19:30

Последнее известное письмо пассажира затонувшего в 1912 году лайнера "Титаник" ушло с молотка на аукционе за 126 тыс. фунтов (около 166 тыс. долларов).

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

Автор письма — пассажир первого класса Александр Оскар Хольверсон. Письмо было адресовано его матери и содержало указание "если все пойдет хорошо, мы прибудем в Нью-Йорк в среду".

Тело Хольверсона было найдено в водах Атлантического океана через несколько дней после крушения. Личные вещи пассажира были отправлены его брату в Миннесоту, США. Среди этих вещей был карманный блокнот, в котором было свернуто письмо.

Источник: focus.ua